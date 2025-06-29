В Госдуму России внесут проект о снижении стандарта расходов на оплату ЖКХ

В Госдуме предлагают сделать льготы на ЖКУ более доступными.
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий снижение федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) с 22% до 15% от совокупного дохода семьи. Для пенсионеров и многодетных предлагается установить этот показатель на уровне 10%. Об этом заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса РФ. В частности, дополнить ее новой частью, согласно которой размер межбюджетных трансфертов, выделяемых для оказания финансовой помощи по оплате ЖКУ, определяется исходя из федерального стандарта (22%) максимально допустимой доли собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 10%, для остальных граждан — в размере 15%», — процитировало слова Нилова информационное агентство «Прайм».
Также Нилов отметил, что сейчас в обеспеченных субъектах, таких как Москва, порог снижен до 10%, тогда как в большинстве дотационных регионов он остается на уровне 22%. По мнению автора инициативы, это создает существенное неравенство между регионами. Парламентарий считает, что принятие законопроекта позволит большему числу малообеспеченных граждан получить финансовую помощь на оплату ЖКУ.
Как сообщало URA.RU ранее, сейчас на получение субсидии по оплате ЖКХ могут претендовать пенсионеры, малоимущие, инвалиды и семьи участников СВО, если их расходы на услуги превышают действующий федеральный стандарт в 22% от дохода. Для оформления помощи необходимо обратиться через портал «Госуслуги», МФЦ или органы соцзащиты. С 1 июля 2025 года в России планируется повышение тарифов на ЖКУ, что делает вопрос снижения порога для получения субсидий особенно актуальным.