В Госдуму России внесут проект о снижении стандарта расходов на оплату ЖКХ

Как сообщало URA.RU ранее, сейчас на получение субсидии по оплате ЖКХ могут претендовать пенсионеры, малоимущие, инвалиды и семьи участников СВО, если их расходы на услуги превышают действующий федеральный стандарт в 22% от дохода. Для оформления помощи необходимо обратиться через портал «Госуслуги», МФЦ или органы соцзащиты. С 1 июля 2025 года в России планируется повышение тарифов на ЖКУ, что делает вопрос снижения порога для получения субсидий особенно актуальным.