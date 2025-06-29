Daily Mail: Дональд Трамп планирует посетить Шотландию в июле

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен отправиться в Шотландию в июле текущего года, пишет Daily Mail.
В материале британского издания подчёркивается, что это будет первый визит Трампа в Шотландию с момента инаугурации в январе.
«Дональд Трамп планирует посетить Шотландию в следующем месяце впервые после своей победы на выборах в США», — говорится в публикации.
В Шотландии Трамп планирует посетить три поля для гольфа, принадлежащих ему.
Ранее сообщалось, что король Карл III направил Трампу приглашение совершить госвизит в Британию.
По данным СМИ, увлечение Трампа игрой в гольф оценивается 18,2 миллиона долларов, речь идёт о сумме, которую заплатили американские налогоплательщики с января текущего года.