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Daily Mail: Дональд Трамп планирует посетить Шотландию в июле

В Шотландии Трамп намерен посетить три поля для гольфа.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен отправиться в Шотландию в июле текущего года, пишет Daily Mail.

В материале британского издания подчёркивается, что это будет первый визит Трампа в Шотландию с момента инаугурации в январе.

«Дональд Трамп планирует посетить Шотландию в следующем месяце впервые после своей победы на выборах в США», — говорится в публикации.

В Шотландии Трамп планирует посетить три поля для гольфа, принадлежащих ему.

Ранее сообщалось, что король Карл III направил Трампу приглашение совершить госвизит в Британию.

По данным СМИ, увлечение Трампа игрой в гольф оценивается 18,2 миллиона долларов, речь идёт о сумме, которую заплатили американские налогоплательщики с января текущего года.

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