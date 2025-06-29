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Проект о снижении порога для получения субсидии на оплату ЖКХ внесут в Госдуму

Глава комитета Государственной думы РФ по социальной политике Ярослав Нилов внесет законопроект, согласно которому предлагается понизить действующий стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на оплату услуг ЖКХ.

Глава комитета Государственной думы РФ по социальной политике Ярослав Нилов внесет законопроект, согласно которому предлагается понизить действующий стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на оплату услуг ЖКХ.

Уточняется, что в совокупном доходе семьи для граждан понижение составит с 22 до 15 процентов, для пенсионеров и многодетных семей — до 10 процентов.

— Принятие этого законопроекта снизит социальную напряженность в обществе, так как позволит большему числу малообеспеченных граждан получать финансовую помощь по оплате коммунальных услуг, снизит количество неплательщиков ЖКУ, — пояснил парламентарий РИА Новости.

Некоторые граждане имеют право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Такая субсидия положена россиянам, чьи затраты на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи.

В эту категорию попадают пенсионеры, многодетные, малоимущие семьи, инвалиды и семьи участников спецоперации, уточнил депутат.