Проект о снижении порога для получения субсидии на оплату ЖКХ внесут в Госдуму

Глава комитета Государственной думы РФ по социальной политике Ярослав Нилов внесет законопроект, согласно которому предлагается понизить действующий стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на оплату услуг ЖКХ.
Уточняется, что в совокупном доходе семьи для граждан понижение составит с 22 до 15 процентов, для пенсионеров и многодетных семей — до 10 процентов.
— Принятие этого законопроекта снизит социальную напряженность в обществе, так как позволит большему числу малообеспеченных граждан получать финансовую помощь по оплате коммунальных услуг, снизит количество неплательщиков ЖКУ, — пояснил парламентарий РИА Новости.
Некоторые граждане имеют право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Такая субсидия положена россиянам, чьи затраты на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи.
В эту категорию попадают пенсионеры, многодетные, малоимущие семьи, инвалиды и семьи участников спецоперации, уточнил депутат.