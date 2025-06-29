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В России с 1 июля начнет действовать новый ГОСТ для школьной формы

С 1 июля в России вступает в силу новый ГОСТ, устанавливающий требования к школьной форме.

С 1 июля в России вступает в силу новый ГОСТ, устанавливающий требования к школьной форме.

Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, одежда для учащихся должна соответствовать трем ключевым критериям: удобство, эстетика и патриотичность. Покрой формы обязан обеспечивать комфорт как во время занятий за партой, так и при движении.

Особое внимание уделяется светскому характеру одежды — она не должна содержать запрещенную символику. При этом новый стандарт рекомендует размещать на форме элементы государственной и патриотической символики. Отмечается, что ГОСТ для школьной формы вводится впервые.

Стоит отметить, что ГОСТы носят преимущественно рекомендательный характер и становятся обязательными только в случае прямого указания в законодательстве, контракте или техническом регламенте. Тем не менее они служат важным ориентиром для производителей.

Ранее сообщалось, что в Кремле состоялся концерт для выпускников школ.