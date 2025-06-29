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Бриг «Россия» под алыми парусами прошёл по Неве в Петербурге

На «Алых парусах» во время прохода брига «Россия» были зажжены факелы на Ростральных колоннах.

Источник: Аргументы и факты

Бриг «Россия» под алыми парусами прошёл по Неве на празднике выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Проход корабля, который является главным символом праздничных торжеств, состоялся вместе с водно-пиротехническим шоу. Также во время мероприятия горели факелы на Ростральных колоннах.

Перед проходом брига прошёл концерт на Дворцовой площади с участием популярных исполнителей и групп, среди которых Надежда Кадышева, Bearwolf, Зара, Вадим Самойлов/ «Агата Кристи» и группа The Hatters. В этом году основной темой выступлений стало 80-летие Победы.

Напомним, праздник «Алые паруса» начали проводить с 1968 года, но в 1979 году его приостановили. Его появление было навеяно популярностью одноименного фильма по повести Александра Грина. Проведение праздника возобновили в 2005 году.