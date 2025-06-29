Депутат Журова: негатив вокруг счетов Исинбаевой намеренно раскручивают

«Она известный человек, и весь негатив вокруг нее раскручивают. Если простой человек может задолжать, не платить алименты, иметь долги — никто не обратит внимание, а если это известная личность, то все сразу выпячивают. Меня расстраивает то, как сейчас у нас воспринимают Исинбаеву. Она великая спортсменка. Всегда переживаю за коллег по спортивному цеху, когда что-то происходит», — сказала Журова в интервью Sport24.