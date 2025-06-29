Депутат Журова: негатив вокруг счетов Исинбаевой намеренно раскручивают

Журова встала на защиту Исинбаевой после сообщений о счетах.
Информационную волну вокруг легкоатлетки Елены Исинбаевой создают искусственно. Об этом заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
«Она известный человек, и весь негатив вокруг нее раскручивают. Если простой человек может задолжать, не платить алименты, иметь долги — никто не обратит внимание, а если это известная личность, то все сразу выпячивают. Меня расстраивает то, как сейчас у нас воспринимают Исинбаеву. Она великая спортсменка. Всегда переживаю за коллег по спортивному цеху, когда что-то происходит», — сказала Журова в интервью Sport24.
Журова подчеркнула, что Исинбаева «все выиграла для России» и напомнила о ее социальных инициативах, таких как строительство и передача спортивных площадок. Также она указала, что спортсменка уехала не по собственной прихоти, а чтобы быть рядом с дочерью, которая начала заниматься теннисом.
Ранее вокруг Елены Исинбаевой разгорелся скандал после сообщения о блокировке ее счетов в России из-за долгов перед ФНС, а также в связи с ее переездом на Тенерифе и расследованием МОК по поводу возможных связей с российскими военными структурами. Несмотря на это, МОК не выявил нарушений, а в июне 2024 года Исинбаева завершила работу в комиссии атлетов из-за истечения срока полномочий.