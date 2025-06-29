Названа дата начала онлайн-взыскания долгов за ЖКХ

В России на следующей неделе, с 1 июля, дадут старт эксперименту, в ходе которого отработают онлайн-информирование и взыскание задолженности за коммунальные услуги. Он продлится до 30 июня 2026 года, следует из опубликованного постановления правительства, передает ТАСС.
Согласно документу, будут определены пилотные регионы, где пройдет эксперимент. Такое поручение было дано Минстрою.
Намеченные мероприятия направлены на большую информированность населения об имеющихся у него задолженностях по ЖКХ. Также они призваны упростить работу мировых судей по вынесению решений по таким вопросам.
Отмечается, что мировые судьи будут получать электронные заявления о взысканиях долгов. Бумажные варианты уже не потребуются. Вместе с этим должника предупредят на Госуслугах.
Ранее «МК» писал, что президент РФ подписал закон о переносе даты оплаты по коммунальным платежам.