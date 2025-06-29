Названа дата начала онлайн-взыскания долгов за ЖКХ

В России на следующей неделе, с 1 июля, дадут старт эксперименту, в ходе которого отработают онлайн-информирование и взыскание задолженности за коммунальные услуги. Он продлится до 30 июня 2026 года, следует из опубликованного постановления правительства, передает ТАСС.