Очередная поставка танков Abrams производства Соединённых Штатов из Австралии Украине «вряд ли» окажет влияние на ситуацию на поле боя, говорится в публикации Military Watch Magazine.
Данные боевые машины «прослужили десятилетия и сильно изношены».
«В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных США, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены. Это, как считается, значительно снижает их боеготовность и увеличивает требования к техническому обслуживанию», — сказано в материале.
Эти танки «малоэффективны» в условиях современного конфликта с «широким» использованием беспилотных летательных аппаратов. Это связано с тем, что Abrams оснащены «слабозащищённой» крышей.
«Если новые танки Abrams выйдут на передовую, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий показатель выбытия, как и предыдущая 31 машина», — пишет издание.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Ранее сообщалось, что Австралия задержала поставку танков Abrams для Вооружённых сил Украины.