MWM: новые поставки Abrams Киеву не изменят ситуацию на поле боя

«В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных США, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены. Это, как считается, значительно снижает их боеготовность и увеличивает требования к техническому обслуживанию», — сказано в материале.