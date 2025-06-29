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MWM: новые поставки Abrams Киеву не изменят ситуацию на поле боя

Данные боевые машины «прослужили десятилетия и сильно изношены».

Источник: Аргументы и факты

Очередная поставка танков Abrams производства Соединённых Штатов из Австралии Украине «вряд ли» окажет влияние на ситуацию на поле боя, говорится в публикации Military Watch Magazine.

Данные боевые машины «прослужили десятилетия и сильно изношены».

«В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных США, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены. Это, как считается, значительно снижает их боеготовность и увеличивает требования к техническому обслуживанию», — сказано в материале.

Эти танки «малоэффективны» в условиях современного конфликта с «широким» использованием беспилотных летательных аппаратов. Это связано с тем, что Abrams оснащены «слабозащищённой» крышей.

«Если новые танки Abrams выйдут на передовую, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий показатель выбытия, как и предыдущая 31 машина», — пишет издание.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что Австралия задержала поставку танков Abrams для Вооружённых сил Украины.