Алаудинов опроверг избиение сотрудника военной полиции солдатом «Ахмата»

На данный инцидент ранее обратил внимание бывший «народный губернатор» ДНР Павел Губарев. Он потребовал разъяснений от Алаудинова, а также сказал, что «ахматовцы» не в первый раз оказываются замешаны в таких ситуациях, при этом для них не бывает последствий.