Алаудинов опроверг избиение сотрудника военной полиции солдатом «Ахмата»

Нападение на сотрудника военной полиции в Белгородской области совершил не военный спецназа «Ахмат», подозреваемого уже задержали. Об этом сообщил в субботу, 28 июня, командир подразделения Апти Алаудинов.
— Конфликт на дороге произошел не с бойцом «Ахмата», это солдат другого подразделения. Я не несу ответственности за все подразделения России, я являюсь командиром спецназа «Ахмат». По этому факту возбуждено уголовное дело. Человек, который сотворил этот беспредел, уже задержан, — рассказал он в Telegram-канале.
На данный инцидент ранее обратил внимание бывший «народный губернатор» ДНР Павел Губарев. Он потребовал разъяснений от Алаудинова, а также сказал, что «ахматовцы» не в первый раз оказываются замешаны в таких ситуациях, при этом для них не бывает последствий.
27 июня Апти Алаудинов сделал репост записи одной из групп подразделения в соцсетях, в которой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призывает православных бойцов заботиться о религиозных потребностях мусульман.
В записи политик рассказывает, что православные военные прикрывают мусульман, которые совершают намаз на боевых позициях.