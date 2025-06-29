Врач рассказала о рисках пищевых отравлений летом

«В летний период времени мы обязательно должны обращать внимание на целостность продукта, на срок употребления продукта, на параллельное хранение, в том числе в домашних условиях. Лучше, если продукты будут храниться раздельно: мясо — отдельно, рыба — отдельно, и так далее. Есть продукты с хорошим сроком годности. Те же салаты без добавления говядины, но и они всё равно хранятся не более суток», — пояснила Тарасова.