В НАУЗ нашли способ повысить безопасность врачей: пьяным пациентам могут отказать в помощи

Российские врачи могут начать отказывать пьяным пациентам в плановой помощи. Это позволит повысить безопасность медицинских работников. С соответствующей инициативой в Минздрав обратились представители Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, пишет газета «Известия».
В письме утверждается, что в России участились случаи агрессивного поведения в отношении врачей. Особенно часто нападения и оскорбления наблюдаются со стороны пациентов, поступающих в медучреждения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
"Работа с такими пациентами не только неэффективна, но и связана с повышенными рисками из-за их непредсказуемого поведения… она нарушает нормальную работу учреждения, — подчеркивается в документе.
В России также продолжают бороться с мошенниками. В ГД предложили создать реестр телефонных преступников, которые совершают злодеяния из-за границы.