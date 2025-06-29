Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАУЗ нашли способ повысить безопасность врачей: пьяным пациентам могут отказать в помощи

В России хотят начать отказывать пьяным пациентам в плановой помощи.

Источник: Комсомольская правда

Российские врачи могут начать отказывать пьяным пациентам в плановой помощи. Это позволит повысить безопасность медицинских работников. С соответствующей инициативой в Минздрав обратились представители Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, пишет газета «Известия».

В письме утверждается, что в России участились случаи агрессивного поведения в отношении врачей. Особенно часто нападения и оскорбления наблюдаются со стороны пациентов, поступающих в медучреждения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"Работа с такими пациентами не только неэффективна, но и связана с повышенными рисками из-за их непредсказуемого поведения… она нарушает нормальную работу учреждения, — подчеркивается в документе.

В России также продолжают бороться с мошенниками. В ГД предложили создать реестр телефонных преступников, которые совершают злодеяния из-за границы.