Эксперт объяснил, как продать старый смартфон максимально дорого

«Полный пакет аксессуаров всегда повышает стоимость смартфона. А также коробка, если она сохранилась, и чек. Даже если гарантия закончилась, благодаря чеку можно понять, в какой сети девайс покупался. Потому что с большей долей вероятности там есть специалисты, которые смогут обслуживать смартфон в будущем», — указал эксперт.