Эксперт объяснил, как продать старый смартфон максимально дорого

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Стоимость старого девайса будет выше, если продавать его вместе с аксессуарами, коробкой от устройства и чеком, а сравнение цен на разных площадках поможет реализовать гаджет максимально выгодно, рассказал агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.
Перед продажей смартфона стоит обязательно удалить всю хранящуюся на нем информацию. При наличии аксессуаров, коробки и чека продать устройство можно дороже.
«Полный пакет аксессуаров всегда повышает стоимость смартфона. А также коробка, если она сохранилась, и чек. Даже если гарантия закончилась, благодаря чеку можно понять, в какой сети девайс покупался. Потому что с большей долей вероятности там есть специалисты, которые смогут обслуживать смартфон в будущем», — указал эксперт.
Чтобы понять, где выгоднее всего продать смартфон, Мясоедов посоветовал сравнить расценки на сайтах объявлений с ценами на специальных ресурсах, где можно восстановить и перепродать устройство, либо сразу продать его, если нет времени с ним возиться.