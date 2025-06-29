Журова: негатив о блокировке счетов Исинбаевой в РФ раскручивают

Депутат Государственной Думы России, чемпионка Олимпийских игр Светлана Журова заявила. что историю с блокировкой в РФ счетов двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой намеренно раскручивают.
Она также высказала разочарование изменившимся в РФ отношением к этой спортсменке.
«Если простой человек может задолжать, не платить алименты, иметь долги, то никто не обратит внимание, а когда это известная личность, то все сразу выпячивают», — выразила мнение Журова.
По мнению Журовой, Елена является великой спортсменкой. Она также отметила, что Исинбаева «строила и дарила площадки» в России, и сделала много благих дел для страны.
«Но у нее сменились обстоятельства: у нее дочка начала заниматься теннисом. Исинбаева же уехала не потому что просто захотела из страны уехать. Она находится рядом с дочкой», — сказала депутат.
Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам Исинбаевой из-за налоговой задолженности, составляющей около 818 тысяч рублей. Стало известно о том, что спортсменка второй год не платит за коммунальные услуги. Как сообщал телеграм-канал Shot, долг Исинбаевой уже составляет около 400 тысяч рублей. В собственности олимпийской чемпионки в России 2 квартиры, и за обе она не платит. Помимо долга за ЖКУ у прыгуньи растет долг и перед налоговой. По данным ФНС (Федеральной налоговой службы) задолженность чемпионки составляет уже 1,67 млн рублей.
Елена Исинбаева уже много лет не живет в России. Вместе с детьми спортсменка обосновалась на Тенерифе. В СМИ ранее появлялась информация о наличии у олимпийской чемпионки недвижимости на Канарских островах. Известно, что в ее владении дом площадью более 200 квадратных метров в элитном ЖК. Кроме того, у Исинбаевой есть еще собственность в Кальяо Сальвахе на юге острова Тенерифе. Исинбаева дважды выигрывала золото Олимпийских игр в прыжках с шестом (в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине). На Олимпиаде-2012 в Лондоне она получила бронзовую медаль.
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