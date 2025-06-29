Журова: негатив о блокировке счетов Исинбаевой в РФ раскручивают

Елена Исинбаева уже много лет не живет в России. Вместе с детьми спортсменка обосновалась на Тенерифе. В СМИ ранее появлялась информация о наличии у олимпийской чемпионки недвижимости на Канарских островах. Известно, что в ее владении дом площадью более 200 квадратных метров в элитном ЖК. Кроме того, у Исинбаевой есть еще собственность в Кальяо Сальвахе на юге острова Тенерифе. Исинбаева дважды выигрывала золото Олимпийских игр в прыжках с шестом (в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине). На Олимпиаде-2012 в Лондоне она получила бронзовую медаль.