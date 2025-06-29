В Петербурге прогремел масштабный праздник «Алые паруса». Фоторепортаж

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «Алые паруса» праздником выпускников для всего мира Владимир Смирнов/ТАССВыпускникам напомнили о том, что каждый человек способен стать героем своего времени telegram-канал «МВД МЕДИА’Перед выпускниками выступили известные российские артисты telegram-канал “МВД МЕДИА’Над акваторией Невы прогремел салют под музыкальное сопровождение песни “Звенит январская вьюга” Владимир Смирнов/ТАССБриг “Россия” проследовал по Неве, привлекая внимание тысяч зрителей Владимир Смирнов/ТАССВ этом году у брига “Россия”, главного символа праздника, был новый маршрут Владимир Смирнов/ТАССЗрители смогли насладиться видами Санкт-Петербурга Владимир Смирнов/ТАССБриг “Россия” стартовал у Сенатской площади и прошел через разведенный створ Дворцового моста telegram-канал “МВД МЕДИА’Капитан судна передал фрагмент алого паруса в дар Музею Мирового океана Владимир Смирнов/ТАСС’Алые паруса” завершились исполнением государственного гимна Российской Федерации Владимир Смирнов/ТАСС.