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В Петербурге прогремел масштабный праздник «Алые паруса». Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса», который традиционно считается одним из важнейших культурных мероприятий города. Каждый год набережные Невы наполняются жителями и гостями города, желающими стать свидетелями масштабного шоу, красочного фейерверка и торжественного прохода брига «Россия» по акватории реки.

Праздник «Алые паруса» собирал тысячи выпускников.

В Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса», который традиционно считается одним из важнейших культурных мероприятий города. Каждый год набережные Невы наполняются жителями и гостями города, желающими стать свидетелями масштабного шоу, красочного фейерверка и торжественного прохода брига «Россия» по акватории реки.

В этом году у брига был новый маршрут. Его проложили таким образом, чтобы зрители смогли насладиться видами исторического центра Санкт-Петербурга. Как прошло одно из самых ярких событий Санкт-Петербурга и России — в материале URA.RU.

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