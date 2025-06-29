В Хабаровске прошёл общегородской выпускной-2025

Для участников праздника подготовили развлекательную программу с игровыми зонами, танцполом и угощениями. Также состоялось награждение лучших выпускников, проявивших себя в учёбе, передаёт официальный Telegram-канал городского управления образования.
С напутственным словом к молодёжи обратился мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он пожелал вчерашним школьникам уверенности в собственных силах и исполнения мечт.
«Для ребят долгие годы учебы остались позади — сейчас для них открываются двери во взрослую жизнь. Впереди ждут новые горизонты и возможности», — отметил градоначальник.