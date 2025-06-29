Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске прошёл общегородской выпускной-2025

28 июня в Хабаровске состоялся общегородской выпускной, который в этом году совпал с Днём молодёжи. Главной площадкой торжеств стала «Платинум Арена», где собрались выпускники школ города.

Источник: Управление образования мэрии Хабаровска

Для участников праздника подготовили развлекательную программу с игровыми зонами, танцполом и угощениями. Также состоялось награждение лучших выпускников, проявивших себя в учёбе, передаёт официальный Telegram-канал городского управления образования.

С напутственным словом к молодёжи обратился мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он пожелал вчерашним школьникам уверенности в собственных силах и исполнения мечт.

«Для ребят долгие годы учебы остались позади — сейчас для них открываются двери во взрослую жизнь. Впереди ждут новые горизонты и возможности», — отметил градоначальник.