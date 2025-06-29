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В России планируют увеличить показатель годности к военной службе: как хотят поднять долю готовых к армии

В РФ установили цели по снижению числа негодных к военной службе.

Источник: Комсомольская правда

Доля граждан, признанных негодными к службе в армии по состоянию здоровья, должна быть снижена в российских регионах. Цель — достичь показателя в 17,5% в 2030 году. Об этом сказано в распоряжении правительства России.

Помимо прочего, власти установили новый минимальный порог в отношении срочников, занимающихся спортом. Так, государство распорядилось поднять долю граждан призывного возраста, которые сумели ввести в привычку физические нагрузки. Показатель необходимо увеличить до 85% к 2030 году. В 2036 году он должен составить 90%.

Кроме того, в документе расширяется список целей и задач системы подготовки граждан к военной службе. В их числе, например, обеспечение устойчивости молодежной среды к внешним и внутренним вызовам, а также формирование культуры здорового образа жизни среди молодых людей.

Между тем, в ряды Президентского полка ФСО вступили восемь призывников из Псковской области. Они будут служить в одном из престижнейших подразделений России.