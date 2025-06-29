Пенсия некоторых россиян вырастет в июле: вот кто получит больше

Пенсионные выплаты станут больше с июля для некоторых категорий россиян. Об этом информирует агентство «Прайм» со ссылкой на профессора Вадима Виноградова, декана факультета права НИУ ВШЭ.
Так, повышения пенсий следует ожидать россиянам, которые в июне 2025 года отметят 80-летний юбилей. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится до 17 815,4 рублей в месяц.
Также станут больше пенсии тех, кому в июне установлена первая группа инвалидности и тех, кто содержит иждивенцев — несовершеннолетних детей, инвалидов или других родственников, лишенных трудоспособности.
Виноградов напомнил, что перерасчет пенсий производится автоматически, для этого нет необходимости обращаться куда-либо с заявлениями.
Ранее социальный фонд представил данные о пенсиях в России. Так, по состоянию на апрель 2025 года, средняя выплата составила 23 448 рублей. Это почти на 300 рублей выше, чем в январе.
Напомним, с 2026 года повышать пенсию власти будут дважды. С 1 февраля и с 1 апреля. В первом случае — на уровень инфляции предыдущего года. Во втором — на уровень дополнительных доходов бюджета Социального фонда России.