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Протестные акции в Сербии превратились в беспорядки: сообщается о восьми пострадавших

МВД Сербии: шесть полицейских и два гражданских пострадали на митинге в Белграде.

Источник: Комсомольская правда

Сербские активисты, студенты и оппозиционеры выходят на протестные акции в Белграде. Последняя из них переросла в беспредел. В результате беспорядков пострадали шесть сотрудников полиции и двое гражданских лиц. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Сербии.

Кроме того, упоминается о десятках задержанных. Они будут привлечены к ответственности. Среди задержанных, по сведениям МВД, только те участники митинга, которые напали на сотрудников Министерства.

«К сожалению, шесть полицейских получили ранения, их состояние сейчас уточняется. Также ранены два гражданина, которые находятся в медучреждении, характер их травм пока неизвестен», — сказано в сообщении.

По мнению председателя сербского парламента Аны Брнабич, последний митинг был призывом к гражданской войне. Она заявила, что протестующие выкрикивали лозунги об убийстве Сербии.