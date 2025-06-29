Протестные акции в Сербии превратились в беспорядки: сообщается о восьми пострадавших

Сербские активисты, студенты и оппозиционеры выходят на протестные акции в Белграде. Последняя из них переросла в беспредел. В результате беспорядков пострадали шесть сотрудников полиции и двое гражданских лиц. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Сербии.
Кроме того, упоминается о десятках задержанных. Они будут привлечены к ответственности. Среди задержанных, по сведениям МВД, только те участники митинга, которые напали на сотрудников Министерства.
«К сожалению, шесть полицейских получили ранения, их состояние сейчас уточняется. Также ранены два гражданина, которые находятся в медучреждении, характер их травм пока неизвестен», — сказано в сообщении.
По мнению председателя сербского парламента Аны Брнабич, последний митинг был призывом к гражданской войне. Она заявила, что протестующие выкрикивали лозунги об убийстве Сербии.