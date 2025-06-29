Протестные акции в Сербии превратились в беспорядки: сообщается о восьми пострадавших

Сербские активисты, студенты и оппозиционеры выходят на протестные акции в Белграде. Последняя из них переросла в беспредел. В результате беспорядков пострадали шесть сотрудников полиции и двое гражданских лиц. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Сербии.