«Челси» и «Палмейрас» сыграют в четвертьфинале клубного чемпионата мира в США

Авторами мячей в составе победителей стали Рис Джеймс (64-я минута), Кристофер Нкунку (108), Педру Нету (114) и Кирнан Дьюсбери-Холл (117). У португальцев пенальти на пятой добавленной к основному времени минуте реализовал Анхель Ди Мария, для которого этот матч стал последним в составе команды. В начале первого дополнительного тайма «Бенфика» осталась в меньшинстве, две жёлтых карточки получил Джанлука Престиани.