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В Хабаровске открылся новый молодёжный центр

Открытие подобных центров в России в День молодёжи приветствовал президент Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

В Хабаровске открыл двери молодёжный культурно-досуговый центр, реконструкцию которого закончили совсем недавно. Креативных и социально ответственных молодых людей, которые обрели свою новую точку притяжения, приветствовал президент России Владимир Путин по видеосвязи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Мы гордимся вами, ребята! Хотим, чтобы это место было для радости, пусть оно будет вашим домом. В планах открыть такие центры в каждом муниципальном образовании региона, — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Президент России Владимир Путин сказал, что эти центры станут точками притяжения для множества молодых ребят — школьников, подростков и студентов, они помогут им обрести друзей и новые знания, встретить поддержку единомышленников и наставников, а значит — сделать шаг навстречу своей мечте.