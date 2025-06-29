В Хабаровске открылся новый молодёжный центр

В Хабаровске открыл двери молодёжный культурно-досуговый центр, реконструкцию которого закончили совсем недавно. Креативных и социально ответственных молодых людей, которые обрели свою новую точку притяжения, приветствовал президент России Владимир Путин по видеосвязи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы гордимся вами, ребята! Хотим, чтобы это место было для радости, пусть оно будет вашим домом. В планах открыть такие центры в каждом муниципальном образовании региона, — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Президент России Владимир Путин сказал, что эти центры станут точками притяжения для множества молодых ребят — школьников, подростков и студентов, они помогут им обрести друзей и новые знания, встретить поддержку единомышленников и наставников, а значит — сделать шаг навстречу своей мечте.