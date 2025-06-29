Удобная, эстетичная, патриотичная: В России ввели ГОСТ на школьную форму

Новый ГОСТ на школьную форму вступает в силу в России с 1 июля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Сообщается, что школьную форму рекомендовано изготавливать в деловом стиле, одежда учащихся должна быть светской, эстетичной, школьникам должно быть удобно в ней как сидеть, так и двигаться.
Школьная форма, согласно новому ГОСТу, не должна содержать запрещенную символику, а размещение на одежде учащихся государственной и патриотической символики, напротив, поощряется.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России не планируется вводить единый стандарт школьной формы для всех учеников.
Напомним, согласно проведенному опросу, 71% россиян считают, что в стране нужна единая школьная форма. Категорически против формы выступают 20% респондентов.
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