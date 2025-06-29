Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удобная, эстетичная, патриотичная: В России ввели ГОСТ на школьную форму

Новый ГОСТ на школьную форму вступает в силу в России с 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

Новый ГОСТ на школьную форму вступает в силу в России с 1 июля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Сообщается, что школьную форму рекомендовано изготавливать в деловом стиле, одежда учащихся должна быть светской, эстетичной, школьникам должно быть удобно в ней как сидеть, так и двигаться.

Школьная форма, согласно новому ГОСТу, не должна содержать запрещенную символику, а размещение на одежде учащихся государственной и патриотической символики, напротив, поощряется.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России не планируется вводить единый стандарт школьной формы для всех учеников.

Напомним, согласно проведенному опросу, 71% россиян считают, что в стране нужна единая школьная форма. Категорически против формы выступают 20% респондентов.

Как на протяжении двух столетий менялась одежда учеников, читайте здесь на KP.RU.