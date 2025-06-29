Юрист раскрыла схемы недобросовестных арендодателей жилья на курорте

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Недобросовестные арендодатели, сдающие жилье летом на курорте, могут просить клиентов оплатить проживание наличными и не выдавать чеки, лишая граждан возможности подать жалобу в случае непредвиденных ситуаций, рассказала РИА Новости юрист московской коллегии адвокатов «Капитал».
Эксперт отметила, что летом пользователи часто бронируют апартаменты не в отеле, а в жилом комплексе. Как подчеркнула юрист, арендодатели следуют типичному сценарию, когда предложение оформляется на сайте, клиент вносит предоплату, а затем общение переходит в мессенджеры, где с жильцом о приезде и оплате договаривается не сам собственник, а так называемый организатор.
«В этой схеме важный момент — финальный расчёт на месте. Именно здесь арендатора начинают просить отказаться от официальной оплаты или вовсе её не предлагать, а просто говорить, что оплачивать нужно наличными (иногда — переводом в частном порядке) и использовать наличные, ссылаясь на сбои в банковских сервисах, проблемы с зачислением, неудобство с собственниками или другие бытовые оправдания», — предупредила Годжаева.
Другой схемой недобросовестных арендодателей эксперт назвала предложение выдать чек «от самозанятого», но только при условии оплаты наличными.
«Когда арендатор настаивает на переводе с карты, выясняется, что при таком сценарии чек никто не выдаёт. В отдельных случаях пытаются уверить, что чек и вовсе не нужен, а любые документы — формальность. Но за этой “неформальностью” скрывается вполне конкретная проблема: в случае непредвиденной ситуации — резкого выселения, сломанной техники, споров по залогу, замены объекта размещения, требований досрочно освободить помещение — у арендатора на руках нет ни договора, ни подтверждения оплаты», — пояснила Годжаева.
Юрист подчеркнула, что в таких ситуациях у арендаторов не остается никаких инструментов защиты в гражданско-правовом поле.
«Даже в ситуациях, когда формально обман не доказан, отсутствие чека делает арендодателя абсолютно недосягаемым для жалоб и претензий. Он легко может утверждать, что ничего не получал, а вы “не заселились”. Даже если человек предлагает чек от самозанятого, его надо требовать только через приложение “Мой налог” — это единственный способ удостовериться, что доход действительно зарегистрирован. Перед оплатой необходимо удостовериться, что лицо, принимающее платёж, либо сам собственник жилья, либо действует по доверенности. В идеале — запрашивать копии документов о праве собственности, особенно если бронирование на длительный срок», — обратила внимание Годжаева.
Кроме того, эксперт рассказала о схеме, когда арендаторов просят перевести оплату за жилье на карту третьего лица, а чек якобы пришлют потом. Распространены случаи, когда арендодатели просят клиентов не отдавать всю сумму сразу, а по частям. Юрист порекомендовала гражданам даже при оплате аренды через терминал или по реквизитам внимательно смотреть, на кого оформлен счет.
«Нередки случаи, когда договор составлен на одного человека, а платёж уходит какому-то другому юрлицу или физическому лицу без всякой связи с договором. Всё это должно быть сигналом к отказу от сделки или, как минимум, жёсткому требованию оформления на месте с использованием терминала, онлайн-чека и официального документа», — предупредила Годжаева.
Она подчеркнула, что неофициальная оплата, например, двух месяцев проживания может стать риском потери всей суммы, затраченной на отпуск.
«Поэтому независимо от того, где вы снимаете жильё — в центре Сочи или в посёлке где-нибудь в регионе, — единственным способом обезопасить себя остаётся только оформление всех расчётов документально. В случае спора или конфликта это будет не просто моральная позиция, а основание для обращения в суд или защиту своих прав в других инстанциях», — заключила Годжаева.