Юрист раскрыла схемы недобросовестных арендодателей жилья на курорте

«Даже в ситуациях, когда формально обман не доказан, отсутствие чека делает арендодателя абсолютно недосягаемым для жалоб и претензий. Он легко может утверждать, что ничего не получал, а вы “не заселились”. Даже если человек предлагает чек от самозанятого, его надо требовать только через приложение “Мой налог” — это единственный способ удостовериться, что доход действительно зарегистрирован. Перед оплатой необходимо удостовериться, что лицо, принимающее платёж, либо сам собственник жилья, либо действует по доверенности. В идеале — запрашивать копии документов о праве собственности, особенно если бронирование на длительный срок», — обратила внимание Годжаева.