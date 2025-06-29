Яхта российского миллиардера прибыла во Владивосток

Яхта российского миллиардера и собственника «Северстали» Алексея Мордашова в четвертый раз за последние три года прибыла в столицу Приморского края. Ее заметили жители Владивостока 28 июня, в субботу.
Сотрудники порта на Чуркина поделились, что судно прибыло, чтобы взять керосин. Он необходим для заправки вертолета, для которого есть специальная посадочная площадка на борту.
Напомним, что припарковавшееся судно обладает стальным корпусом с алюминиевой надстройкой, шестью палубами и вмещает до 36 гостей в 20 каютах. Предположительная стоимость яхты Nord — 300 миллионов долларов.
Алексей Мордашов — председатель совета директоров ПАО «Северсталь», владелец ЗАО «Севергрупп» и один из самых состоятельных и богатых людей России.