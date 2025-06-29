«Челси» пробился в четвертьфинал клубного чемпионата мира после победы над «Бенфикой»

В матче ⅛ финала клубного чемпионата мира английский «Челси» одолел португальскую «Бенфику» со счетом 4:1 после дополнительного времени. Встреча, проходившая в США, запомнилась драматичными поворотами и вынужденной остановкой игры.
Основное время завершилось со счетом 1:1. Перелом наступил в овертайме, когда «Челси» забил три безответных мяча. Особую значимость матчу придало то, что для чемпиона мира Анхеля Ди Марии это стало последней игрой в составе «Бенфики».
Игра была прервана на 86-й минуте на два часа из-за непогоды, а в дополнительное время «Бенфика» осталась вдесятером после удаления Престиани.
В четвертьфинале «Челси» встретится с бразильским «Палмейрасом» 4 июля.
Ранее сообщалось, что Англия во второй раз подряд стала победителем молодежного чемпионата Европы.