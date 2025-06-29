Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Челси» пробился в четвертьфинал клубного чемпионата мира после победы над «Бенфикой»

В матче ⅛ финала клубного чемпионата мира английский «Челси» одолел португальскую «Бенфику» со счетом 4:1 после дополнительного времени.

В матче ⅛ финала клубного чемпионата мира английский «Челси» одолел португальскую «Бенфику» со счетом 4:1 после дополнительного времени. Встреча, проходившая в США, запомнилась драматичными поворотами и вынужденной остановкой игры.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Перелом наступил в овертайме, когда «Челси» забил три безответных мяча. Особую значимость матчу придало то, что для чемпиона мира Анхеля Ди Марии это стало последней игрой в составе «Бенфики».

Игра была прервана на 86-й минуте на два часа из-за непогоды, а в дополнительное время «Бенфика» осталась вдесятером после удаления Престиани.

В четвертьфинале «Челси» встретится с бразильским «Палмейрасом» 4 июля.

Ранее сообщалось, что Англия во второй раз подряд стала победителем молодежного чемпионата Европы.