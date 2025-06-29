В самой сухой пустыне мира выпали осадки впервые за десятилетие

Снег выпал на высоте около 2900 метров над уровнем моря у основного здания ALMA — это первый подобный случай за последние десять лет. Хотя на высокогорном плато Чайнантор (свыше 5000 м), где располагается гигантский радиотелескоп ALMA, снег бывает регулярно, столь низкие высоты с осадками сталкиваются крайне редко. Представители обсерватории назвали это явление «невероятным» и поделились коротким видео в соцсетях.