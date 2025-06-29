В самой сухой пустыне мира выпали осадки впервые за десятилетие

Жители северной части Чили 27 июня стали свидетелями настоящего чуда природы: пустыня Атакама — одно из самых засушливых мест на Земле — оказалась покрыта снегом. На кадрах, опубликованных обсерваторией ALMA, видно, как знакомый лунный ландшафт внезапно сменился белоснежным покрывалом.
Снег выпал на высоте около 2900 метров над уровнем моря у основного здания ALMA — это первый подобный случай за последние десять лет. Хотя на высокогорном плато Чайнантор (свыше 5000 м), где располагается гигантский радиотелескоп ALMA, снег бывает регулярно, столь низкие высоты с осадками сталкиваются крайне редко. Представители обсерватории назвали это явление «невероятным» и поделились коротким видео в соцсетях.
Климатолог Рауль Кордеро из Университета Сантьяго отметил в комментарии AFP, что делать прямые выводы о связи с климатическими изменениями пока рано. Тем не менее, современные климатические модели указывают, что подобные осадки в Атакаме могут происходить всё чаще.
Пустыня Атакама не только рекордсмен по засушливости, но и одно из важнейших мест для наблюдения за Вселенной. Её ясное и тёмное небо — идеальное условие для астрономии. Именно здесь расположен ALMA — крупнейший и самый мощный радиотелескоп в мире, созданный усилиями учёных из Европы, США и Японии.