Мошенники нашли способ блокировать технику Apple

Как отмечается, чтобы получить доступ, злоумышленники убеждают жертв войти в их учетную запись на своем устройстве. В текущем году схема применялась под предлогом установки недоступных для Apple или нужных для работы программ, помощи в поиске пропажи или передачи информации со сломанного гаджета, пояснили в пресс-центре.