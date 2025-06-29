Мошенники нашли способ блокировать технику Apple

Как отмечается, чтобы получить доступ, злоумышленники убеждают жертв войти в их учетную запись на своем устройстве. В текущем году схема применялась под предлогом установки недоступных для Apple или нужных для работы программ, помощи в поиске пропажи или передачи информации со сломанного гаджета, пояснили в пресс-центре.
В МВД привели пример схемы в сфере онлайн-знакомств. Злоумышленник находит жертву с устройством Apple и выстраивает доверительные отношения. Затем отправляет фото разбитого телефона, объясняя невозможность доступа к iCloud. Ссылается на срочную необходимость распечатать авиабилеты или материалы для начальника. Далее мошенник просит войти в его аккаунт, после чего блокирует устройство жертвы, уточнили в ведомстве.
Там добавили, что блокировка чаще служит инструментом вымогательства. Угрозами являются удаление данных или необратимая блокировка. Средний размер выплат не превышает 10 тыс. рублей. Из-за незначительных сумм и возможности восстановить доступ к гаджету при подтверждении права собственности, такие преступления остаются высоколатентными, резюмировали в МВД.