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Мошенники нашли способ блокировать технику Apple

Мошенники для блокировки техники Apple через доступ к iCloud начали использовать новые предлоги: установку недоступных/рабочих приложений, помощь в поиске утерянных гаджетов или перенос данных с поврежденного устройства.

Мошенники для блокировки техники Apple через доступ к iCloud начали использовать новые предлоги: установку недоступных/рабочих приложений, помощь в поиске утерянных гаджетов или перенос данных с поврежденного устройства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России в ответ на запрос агентства.

Как отмечается, чтобы получить доступ, злоумышленники убеждают жертв войти в их учетную запись на своем устройстве. В текущем году схема применялась под предлогом установки недоступных для Apple или нужных для работы программ, помощи в поиске пропажи или передачи информации со сломанного гаджета, пояснили в пресс-центре.

В МВД привели пример схемы в сфере онлайн-знакомств. Злоумышленник находит жертву с устройством Apple и выстраивает доверительные отношения. Затем отправляет фото разбитого телефона, объясняя невозможность доступа к iCloud. Ссылается на срочную необходимость распечатать авиабилеты или материалы для начальника. Далее мошенник просит войти в его аккаунт, после чего блокирует устройство жертвы, уточнили в ведомстве.

Там добавили, что блокировка чаще служит инструментом вымогательства. Угрозами являются удаление данных или необратимая блокировка. Средний размер выплат не превышает 10 тыс. рублей. Из-за незначительных сумм и возможности восстановить доступ к гаджету при подтверждении права собственности, такие преступления остаются высоколатентными, резюмировали в МВД.