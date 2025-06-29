Президент Польши Анджей Дуда опубликовал в соцсети X* фотографию, сделанную во время визита в Киев, на которой его охранник запечатлён с нашивкой Армии Крайовой, связанной с этническими чистками украинцев в годы Второй мировой войны.
На снимке шеврон виден на груди мужчины, сопровождающего польского лидера. Это вызвало общественный резонанс, особенно в украинском сегменте соцсетей. Журналист Вахтанг Кипиани обратил внимание на инцидент, назвав его своеобразным «уроком истории», полученным от польской стороны в день визита.
Кипиани отметил, что если представители официальной польской делегации считают допустимым использовать символику организации, имевшей участие в насилии против украинцев, то аналогично и Украине следует не стесняться собственных национальных символов, включая красно-черные флаги, во время визитов в Польшу.
Ранее Дуда прибыл на Украину с необъявленным визитом. Глава Польши встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в преддверии завершения своего президентского срока.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.