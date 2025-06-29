Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охранник президента Польши нацепил шеврон Армии Крайовой в Киеве

Армия Крайовой занималась этническими чистками украинцев в годы Второй мировой войны.

Источник: Аргументы и факты

Президент Польши Анджей Дуда опубликовал в соцсети X* фотографию, сделанную во время визита в Киев, на которой его охранник запечатлён с нашивкой Армии Крайовой, связанной с этническими чистками украинцев в годы Второй мировой войны.

На снимке шеврон виден на груди мужчины, сопровождающего польского лидера. Это вызвало общественный резонанс, особенно в украинском сегменте соцсетей. Журналист Вахтанг Кипиани обратил внимание на инцидент, назвав его своеобразным «уроком истории», полученным от польской стороны в день визита.

Кипиани отметил, что если представители официальной польской делегации считают допустимым использовать символику организации, имевшей участие в насилии против украинцев, то аналогично и Украине следует не стесняться собственных национальных символов, включая красно-черные флаги, во время визитов в Польшу.

Ранее Дуда прибыл на Украину с необъявленным визитом. Глава Польши встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в преддверии завершения своего президентского срока.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.