Юрист Годжаева: арендаторы могут не выдавать чеки, чтобы клиенты не могли пожаловаться

Другой метод — предложение чека «от самозанятого» исключительно за наличные. При попытке оплаты картой чек «исчезает». Иногда арендодатели убеждают, что документы не нужны, но эта «неформальность» опасна: при выселении, поломках, спорах о залоге или замене жилья у клиента не будет доказательств.