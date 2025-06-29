Юрист Годжаева: арендаторы могут не выдавать чеки, чтобы клиенты не могли пожаловаться

Недобросовестные владельцы курортного жилья, сдающие его летом, могут настаивать на наличном расчете без выдачи чеков, лишая арендаторов возможности оспорить нарушения. Об этом РИА Новости сообщила юрист София Годжаева.
Эксперт указала, что летом туристы часто арендуют апартаменты в жилых комплексах вместо отелей. По её словам, действует типичный сценарий: бронирование через сайт с предоплатой, затем общение в мессенджерах с «организатором» вместо собственника.
Ключевым моментом схемы юрист назвала окончательный расчёт на месте. Здесь арендатора склоняют к отказу от официальной оплаты, предлагая наличные (или частный перевод) под предлогом сбоев банков, проблем с зачислением или «неудобств для собственника».
Другой метод — предложение чека «от самозанятого» исключительно за наличные. При попытке оплаты картой чек «исчезает». Иногда арендодатели убеждают, что документы не нужны, но эта «неформальность» опасна: при выселении, поломках, спорах о залоге или замене жилья у клиента не будет доказательств.
Годжаева подчеркнула, что отсутствие чека лишает арендаторов правовой защиты. Даже без доказательств обмана, неплательщик может отрицать получение денег или факт заселения. Чек «самозанятого» действителен только через приложение «Мой налог» — иначе нет гарантии регистрации платежа. Перед оплатой нужно убедиться, что получатель — собственник или доверенное лицо (идеально — запросить документы на жилье при долгосрочной аренде).
Также эксперт описала схему с переводом на карту третьего лица с обещанием «выслать чек позже». Распространена и рассрочка платежа. Юрист рекомендовала даже при оплате по реквизитам проверять соответствие плательщика договору.
Часты случаи, когда договор оформлен на одного, а платёж уходит постороннему юрлицу/физлицу. Это должно стать сигналом для отказа от сделки или требования оформить всё официально на месте (терминал, онлайн-чек, договор).
Неофициальная оплата, например, за два месяца, грозит потерей всех отпускных средств. Поэтому независимо от локации (центр Сочи или региональный посёлок), единственная защита — документальное оформление платежей. При конфликтах это станет не моральным аргументом, а основанием для суда или жалоб в контролирующие органы, заключила Годжаева.