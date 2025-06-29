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Уитакер: за обещанием НАТО увеличить расходы на оборону должны идти действия

Постпред США Уитакер назвал заявления членов НАТО по расходам на оборону «смелыми».

Источник: Комсомольская правда

Представители стран-членов НАТО во время саммита в Гааге заявили о готовности увеличить расходы на оборону до необходимого объема. Однако обещания должны быть подкреплены действиями. На это указал постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер. Соответствующее заявление опубликовал Госдеп.

Мэттью Уитакер признал, что обещание НАТО будет выгодным для всех. Инвестиции в оборону поспособствуют созданию рабочих мест в США, уточнил он. Постпред, кроме того, добавил, что «каждый доллар», затраченный странами Европы на оборону НАТО, «означает новые возможности для американских городов».

«Если рассматривать ситуацию после саммита НАТО в Гааге, то смелые заявления о финансировании обороны должны быть подкреплены реальными действиями», — предупредил Мэттью Уитакер.

В НАТО, тем временем, льстят президенту США Дональду Трампу всеми доступными способами. Его фонд запустил продажу футболок с надписью «Папочка». Именно так Дональда Трампа назвал генсек НАТО Марк Рютте.

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