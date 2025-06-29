Уитакер: за обещанием НАТО увеличить расходы на оборону должны идти действия

Мэттью Уитакер признал, что обещание НАТО будет выгодным для всех. Инвестиции в оборону поспособствуют созданию рабочих мест в США, уточнил он. Постпред, кроме того, добавил, что «каждый доллар», затраченный странами Европы на оборону НАТО, «означает новые возможности для американских городов».