В РФ впервые ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме

С 1 июля в РФ впервые начнет действовать новый ГОСТ с требованиями к школьной форме. Об этом сообщило РИА Новости.
В документе говорится, что ее лучше изготавливать в деловом стиле. Покрой должен быть удобным, когда ученик сидит или двигается. Одежде следует быть эстетичной, носить светский характер и не иметь запрещенных элементов. Также форма может содержать государственные и патриотические символы, сказано в статье.
Уточняется, что большинство ГОСТов в России имеют рекомендательный характер и помогают производителям ориентироваться.
Оценка за поведение может появиться в школах в пробном режиме с нового учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Зачем эта оценка нужна, выясняла «Вечерняя Москва». Министр также рассказал, что вопрос введения оценки за поведение уже обсуждается министерством.
Глава Российской академии образования Ольга Васильева, в свою очередь, заявила, что о введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений.