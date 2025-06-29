В РФ впервые ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме

В документе говорится, что ее лучше изготавливать в деловом стиле. Покрой должен быть удобным, когда ученик сидит или двигается. Одежде следует быть эстетичной, носить светский характер и не иметь запрещенных элементов. Также форма может содержать государственные и патриотические символы, сказано в статье.