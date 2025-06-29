В Госдуме заявили, что в России не будут блокировать YouTube

«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram — это экстремистское сообщество. Конечно, все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут», — сказал он.
Депутат напомнил слова президента РФ, что не Россия создала парниковые условия для развития цифровых сервисов.
Недавно депутат Антон Горелкин заявил, что компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы видеохостинг YouTube вновь стал нормально работать на территории страны. По его словам, трафик YouTube в России упал на треть и продолжает падать. Парламентарий отметил, что замедление американской платформы дало хороший толчок развитию российских видеодеохостингов.
Сумма требований российских телеканалов к Google к февралю 2025 года превысила 2,8 дуодециллиона рублей. Дуодециллион — это единица с 39 нулями.