В Госдуме заявили, что в России не будут блокировать YouTube

Недавно депутат Антон Горелкин заявил, что компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы видеохостинг YouTube вновь стал нормально работать на территории страны. По его словам, трафик YouTube в России упал на треть и продолжает падать. Парламентарий отметил, что замедление американской платформы дало хороший толчок развитию российских видеодеохостингов.