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В Госдуме заявили, что в России не будут блокировать YouTube

Видеохостинг YouTube в России не собираются блокировать. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдуме по информполитике Сергей Боярский.

Источник: РИА "Новости"

«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram — это экстремистское сообщество. Конечно, все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут», — сказал он.

Депутат напомнил слова президента РФ, что не Россия создала парниковые условия для развития цифровых сервисов.

Недавно депутат Антон Горелкин заявил, что компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы видеохостинг YouTube вновь стал нормально работать на территории страны. По его словам, трафик YouTube в России упал на треть и продолжает падать. Парламентарий отметил, что замедление американской платформы дало хороший толчок развитию российских видеодеохостингов.

Сумма требований российских телеканалов к Google к февралю 2025 года превысила 2,8 дуодециллиона рублей. Дуодециллион — это единица с 39 нулями.