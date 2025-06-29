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Пушков: Зеленский начал говорить о РФ по-другому

Зеленский пытается доказать западным странам, что «РФ не побеждает».

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Зеленский «плавно сменил риторику» в отношении конфликта с Российской Федерацией.

Он прокомментировал поведение Зеленского на саммите Североатлантического альянса в Нидерландах.

«Он пытается уцепиться, ему важно доказать, что РФ не побеждает, что ещё можно удержаться и что-то сделать. Западу даже не обязательна победа Украины, это уже не важно. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот Зеленский отыгрывает эту линию», — сказал Пушков.

Комментарий прозвучал в эфире RuTube.

Сенатор отметил, что западные государства «чётко решили», что Украина является их филиалом«, который следует “защищать”.

«Но им желательно чтобы Трамп пришёл на их сторону, ради этого и была вся лесть на саммите НАТО», — добавил Пушков.

Ранее Пушков заявил, что «саммит неуверенности» Североатлантического альянса разочаровал как президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, так и ЕС.

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