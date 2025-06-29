В Ивановской области суд приговорил двух женщин за убийство военного

Ранее суд заочно вынес приговор командиру 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковнику Ростиславу Карпуше за теракт в Курской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в ноябре минувшего года фигурант отдавал незаконные приказы о нанесении ракетных ударов по Курской области. Речь идёт об атаках, зафиксированных в селе Большое Жирово (Фатежский район) и деревне Халино (Курский район). Для совершения преступлений использовались тактические ракеты «MGM-140/ATACMS». В результате ударов имеются погибшие и раненые. Суд заочно приговорил Карпушу к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в колонии особого режима.