В Ивановской области суд приговорил двух женщин за убийство военного

Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор в отношении двух женщин, признав их виновными в убийстве военнослужащего на территории Ивановской области. Преступление было совершено в конце декабря 2024 года.
Решением суда приговор вынесен в отношении украинки Марии Савоста и россиянки Елены Поповой, их приговорили к 18 и 24 годам лишения свободы соответственно. Обеих объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Отмечается, что сроки наказания определены путем частичного сложения наказаний. Так, Савоста должна будет отбывать 18 лет в колонии общего режима. Поповой, уроженке Серпухова, назначено 24 года в колонии общего режима, а также 1 год ограничения свободы со штрафом 700 тысяч рублей. Приговор подлежит исполнению после задержания осужденных на территории РФ или их экстрадиции.
Решением суда женщины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ (теракт), помимо этого, Попова признана виновной в незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Также удовлетворены гражданские иски воинской части, где был совершен теракт. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.
Ранее суд заочно вынес приговор командиру 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковнику Ростиславу Карпуше за теракт в Курской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в ноябре минувшего года фигурант отдавал незаконные приказы о нанесении ракетных ударов по Курской области. Речь идёт об атаках, зафиксированных в селе Большое Жирово (Фатежский район) и деревне Халино (Курский район). Для совершения преступлений использовались тактические ракеты «MGM-140/ATACMS». В результате ударов имеются погибшие и раненые. Суд заочно приговорил Карпушу к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в колонии особого режима.