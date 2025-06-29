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Стало известно, какую пенсию получают работающие пенсионеры в России

Соцфонд: Пенсия работающих пенсионеров в России превышает 21 тысячу рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Социальном фонде назвали средний размер пенсионных выплат, которые получают работающие пенсионеры в России. Он составляет 21 080 рублей, информирует РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

Сообщается, что это данные на 1 апреля 2025 года. При этом по сравнению с 1 января этого же года размер выплаты для работающих пенсионеров увеличился почти на 250 рублей.

Ранее сайт KP.RU информировал, что пенсионные выплаты станут больше с июля для некоторых категорий россиян.

Ранее сообщалось, что неработающие пенсионеры получают в среднем на 2,5 тысячи рублей больше, чем те, кто продолжает трудовую деятельность.

Напомним, численность работающих пенсионеров в России достигает 8 189 699 человек, в то время как неработающих получателей пенсий насчитывается 32 944 549.

Ранее эксперт рассказала, как работающим пенсионерам получить максимальную пенсию с учетом индексаций.