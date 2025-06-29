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В Госдуме дали комментарий о возможной блокировке YouTube

Депутат Боярский заверил, что в России не собираются блокировать YouTube.

Источник: Комсомольская правда

Видеохостинг YouTube не заблокирован на территории России. Платформа работает в замедленном режиме. Гражданам не будут блокировать доступ к ресурсу. С таким заявлением выступил депутат Сергей Боярский, цитирует РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что в стране блокируют только экстремистские сообщества. Он отметил, что всё очень быстро меняется: одни компании заинтересованы остаться на российском рынке, а другие — нет.

«Мы были очень гостеприимными с точки зрения предоставления возможностей. Потом по разным мотивам — по политическим, экономическим, каким-то предвзятым, — разные платформы по-разному себя повели», — напомнил Сергей Боярский.

В России, тем временем, начнут блокировать счета и имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям. Решение вступит в силу 5 июля.