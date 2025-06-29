Врач предупредила о риске развития деменции из-за курения вейпов

По ее словам, цифра в 2−3,6 миллиона россиян с деменцией к 2035 году может стать вполне реальной. И дело не только в вейпах. Люди все реже общаются вживую, чувствуют одиночество, замыкаются в себе. Это сказывается на психоэмоциональном состоянии и может запускать опасные процессы в головном мозге.