Врач предупредила о риске развития деменции из-за курения вейпов

Привычка курить вейпы может обернуться серьезными проблемами с мозгом. Врач-невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, кандидат медицинских наук Екатерина Коваленко в беседе с KP.RU рассказала, что вредная привычка связана с повышенным риском когнитивных нарушений и даже ранней деменции.
— Курение любым способом — это крайне вредная привычка для молодых, для взрослых, для пожилых людей. Это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также деменции. Например, курение в 2 раза повышает риск развития инсульта, после которого часто развиваются когнитивные нарушения, которые могут быть и на уровне деменции, — объяснила Коваленко.
По ее словам, цифра в 2−3,6 миллиона россиян с деменцией к 2035 году может стать вполне реальной. И дело не только в вейпах. Люди все реже общаются вживую, чувствуют одиночество, замыкаются в себе. Это сказывается на психоэмоциональном состоянии и может запускать опасные процессы в головном мозге.
Эксперт посоветовала не игнорировать сигналы: если вы стали хуже концентрироваться, быстрее уставать, замечаете проблемы с памятью — стоит обратиться к неврологу. Чем раньше выявить изменения, тем больше шансов сохранить здоровье мозга.