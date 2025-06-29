Во Львове и Кременчуге произошли взрывы

В украинских городах Львове и Кременчуге ночью в воскресенье, 29 июня, прозвучали взрывы. Об этом передали «Суспiльне» и «24 канал».
Сообщения о взрывах в Кременчуге появились в 02:35 по московскому времени, во Львове — в 02:22 и 02:58 по московскому времени. Львовская и Полтавская областные военные администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны.
По предварительным данным, в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий, произошел пожар.
Также портал «Суспiьне» написал о взрывах в Николаеве, передает РБК.
Мэр Одессы Геннадий Труханов 28 июня сообщил о нескольких взрывах, прогремевших в городе. Он не предоставил никакой подробной информации о происшествии.
Ранее стало известно, что в пяти областях на Украине была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
В украинском Староконстантинове, где находится военный аэродром, также прозвучали взрывы. Кроме того, сообщалось о взрывах в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.