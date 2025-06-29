В Госдуме дали окончательный ответ по блокировке YouTube

Позиция России по блокировке YouTube может измениться, отметил Боярский.
Власти России не планируют вводить блокировку YouTube на территории страны. Об этом сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует», — рассказал депутат на ПМЭФ в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что все может измениться, поскольку западные партнеры ведут себя по-разному: одни хотят остаться, другие стремятся к развитию, некоторые были готовы открыть официальное представительство в России.
Боярский также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия изначально не создавала специальных условий для зарубежных цифровых сервисов, предоставляя им равные возможности. Впоследствии, по политическим, экономическим или иным причинам, различные платформы приняли разные решения — например, Booking.com полностью прекратил свою работу в России, лишив пользователей возможности бронировать отели как внутри страны, так и за рубежом, рассказал депутат.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что корпорация Google должна выплатить штрафы, вернуться на российский рынок и провести технологическое обновление для восстановления работы YouTube в РФ, передает «Национальная служба новостей». Роскомнадзор, в свою очередь, опроверг информацию о возобновлении работы видеохостинга, передает «360.ru».