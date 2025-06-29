В Госдуме дали окончательный ответ по блокировке YouTube

«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует», — рассказал депутат на ПМЭФ в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что все может измениться, поскольку западные партнеры ведут себя по-разному: одни хотят остаться, другие стремятся к развитию, некоторые были готовы открыть официальное представительство в России.