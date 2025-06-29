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В пяти аэропортах России сняли ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда, Пензы, Саранска, Самары и Элисты сняты временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, уточняя, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Росавиация закрывала пять аэропортов из соображений безопасности.

В аэропорту Волгограда, Пензы, Саранска, Самары и Элисты сняты временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, уточняя, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

«В аэропортах Волгоград, Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин) и Элиста сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в официальном сообщении Кореняко. Он опубликовал заявление у себя в telegram-канале.

Ранее в аэропортах этих городов вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Подобные меры применяются для предотвращения возможных угроз и минимизации рисков для пассажиров и экипажей воздушных судов.