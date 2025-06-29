В пяти аэропортах России сняли ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда, Пензы, Саранска, Самары и Элисты сняты временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, уточняя, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.