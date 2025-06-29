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Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июня

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июня 2025 года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июня 2025 года.

Овнам стоит сдерживать эмоциональные порывы: даже незначительные раздражители могут привести к конфликтам и чувству вины. Импульсивные действия лучше отложить. Благоприятное время для уединения и переоценки отношений.

Тельцы могут ощутить давление со стороны близких, пытающихся навязать свое мнение. Важно сохранять личные границы и не подстраиваться в ущерб себе. Возможна раздражительность на фоне усталости.

Близнецы в этот день переосмысливают свою роль в отношениях или проектах. Легкость сменяется осознанием серьезности. Звезды советуют избегать резких решений, особенно в личном общении: спор может вспыхнуть внезапно.

Раки могут разочароваться в человеке, которому доверяли. Это поднимет вопрос о внутренней опоре и вызовет эмоциональный всплеск, особенно при чувстве непонимания.

Львы ощущают, что вынуждены брать на себя все. Это может спровоцировать обиду и пассивную агрессию в семье. Важно начать с себя и наладить эмоциональный баланс.

Интуиция Дев сегодня особенно точна. Не стоит заглушать ее логикой или чужими советами. Возможны неожиданные разговоры и поворот в отношениях: кто-то раскроется или наоборот, отдалится.

Весам придется выбирать между комфортом и ожиданиями окружающих. Неосознанное стремление угодить может привести к внутреннему конфликту. Важно отказаться от сомнительных предложений и необдуманных трат.

Скорпионы в этот период болезненно реагируют на несправедливость. День склоняет к резким высказываниям, но прежде стоит оценить последствия. Напряжение накапливается — важно его не выплеснуть импульсивно.

Стрельцы ощущают, что усилия не дают результата. Это временная пауза, а не поражение. День подходит для обдумывания стратегии. Не стоит торопиться с переменами.

Козероги могут устать от привычной нагрузки. Прежняя мотивация угасает — это знак пересмотреть приоритеты. Возможен разговор, возвращающий к нерешенным вопросам из прошлого.

Водолеи должны быть внимательны к тому, чем наполняют свое пространство — от информации до общения. Сравнение с чужой жизнью сегодня особенно деструктивно.

У Рыб может резко меняться настроение без видимых причин. Возникает потребность в уединении — ее стоит уважать. Важно принять свою эмоциональность как силу, передает Kp.ru.