Охранник Дуды нацепил шеврон Армии Крайовой в Киеве

— Поляков есть за что благодарить. За сегодняшний урок истории, например. Если охрана их президента может спокойно во время визита в Киев нацепить шеврон Армии Крайовой, которая осуществляла кровавые акции против украинцев во время и после Второй мировой войны, то красно-черные флажки на костюмах во время визита в Польшу — это тоже должна быть норма, — заявил он соцсети.