Охранник Дуды нацепил шеврон Армии Крайовой в Киеве

Польский президент Анджей Дуда опубликовал в социальной сети Х снимок из Киева с охранником, который носит шеврон Армии Крайовой, известной этническими чистками среди украинцев.
Нашивку можно увидеть на его груди.
На казус, в частности, обратил внимание журналист Вахтанг Кипиани.
— Поляков есть за что благодарить. За сегодняшний урок истории, например. Если охрана их президента может спокойно во время визита в Киев нацепить шеврон Армии Крайовой, которая осуществляла кровавые акции против украинцев во время и после Второй мировой войны, то красно-черные флажки на костюмах во время визита в Польшу — это тоже должна быть норма, — заявил он соцсети.
Армия Крайова (АК) — подпольная польская военная организация времен Второй мировой войны, которая действовала в 1942—1945 годах в Польше, Белоруссии, Венгрии и на Западной Украине. Она подчинялась польскому правительству в изгнании и верховному главнокомандующему вооруженных сил Польши, находившемуся в Великобритании. АК участвовала в украинско-польских этнических конфликтах, среди которых: «Волынская резня», резня в Сахрыни и Павлокомская резня.
28 июня Анджей Дуда приехал с необъявленным визитом в Киев, где планировал встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.