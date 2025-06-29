Экс-боец ВСУ с позывным Браво призвал Киев прекратить убийства гражданских

«Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьёте или что? Зачем вы туда артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует. Там уже мумии лежат дедушки, бабушки, тёти. Ну что же вы гражданских лупите? Вы убиваете свой народ, как и Зеленский, как и вся эта публика. Просьба, от украинцев украинцам — не чудите, не стреляйте, не убивайте гражданских», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.