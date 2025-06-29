Бывший солдат Вооружённых сил Украины с позывным Браво напомнил, что украинские военные убивают мирное население, а также призвал из прекратить убийства.
«Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьёте или что? Зачем вы туда артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует. Там уже мумии лежат дедушки, бабушки, тёти. Ну что же вы гражданских лупите? Вы убиваете свой народ, как и Зеленский, как и вся эта публика. Просьба, от украинцев украинцам — не чудите, не стреляйте, не убивайте гражданских», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Боец отметил, что тела погибших мирных жителей забирают эвакуационные группы добровольческого батальона имени Максима Кривоноса.
«Приходится нашим эвакгруппам их оттуда забирать, потому что другого выхода нет. Страшно смотреть на эту картину», — добавил военный.
Боец с позывным Браво вступил в батальон имени Максима Кривоноса, который состоит из бывших солдат ВСУ.
Ранее российский штурмовик с позывным Лек заявил, что солдаты Вооружённых сил Украины относились к мирным жителям Малиновки (Ульяновки) в Донецкой народной республике словно к рабам.