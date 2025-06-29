Мошенники сообщают жертве данные своей учетной записи на iCloud: Вот что происходит после

«Для получения доступа потерпевших убеждают зайти в учетную запись мошенников на своем устройстве», — сказано в релизе.
Сообщается, что мошенники выстраивают доверительные отношения с жертвой, например, при помощи сервиса знакомств, а потом просят помощи в распечатке каких-либо материалов, ссылаясь на то, что их собственный гаджет пришел в негодность.
«Ввиду срочности мошенник просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы», — рассказали в МВД.
После того, как жертва зайдет в учетную запись мошенника, ее гаджет оказывается заблокированным, а аферист требует деньги за разблокировку. В среднем сумма «выкупа» составляет 10 тысяч рублей, уточнили в МВД.
Тем временем российские школьники и студенты оказались под прицелом мошенников. Злоумышленники в своих схемах используют темы цифровых госсервисов и образовательных платформ. Вот что нужно знать, чтобы не стать жертвой аферистов.
Напомним, в 2025 году количество несовершеннолетних, ставших жертвами киберпреступников, увеличилось на 25% за первые пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вот какие схемы используют мошенники против детей и подростков.