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Мошенники сообщают жертве данные своей учетной записи на iCloud: Вот что происходит после

МВД: Мошенники блокируют телефон жертвы, попросив ее войти в iCloud.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники придумали схему блокировки гаджетов жертвы для вымогательства денег. Речь идет прежде всего о технике Apple, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Для получения доступа потерпевших убеждают зайти в учетную запись мошенников на своем устройстве», — сказано в релизе.

Сообщается, что мошенники выстраивают доверительные отношения с жертвой, например, при помощи сервиса знакомств, а потом просят помощи в распечатке каких-либо материалов, ссылаясь на то, что их собственный гаджет пришел в негодность.

«Ввиду срочности мошенник просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы», — рассказали в МВД.

После того, как жертва зайдет в учетную запись мошенника, ее гаджет оказывается заблокированным, а аферист требует деньги за разблокировку. В среднем сумма «выкупа» составляет 10 тысяч рублей, уточнили в МВД.

Тем временем российские школьники и студенты оказались под прицелом мошенников. Злоумышленники в своих схемах используют темы цифровых госсервисов и образовательных платформ. Вот что нужно знать, чтобы не стать жертвой аферистов.

Напомним, в 2025 году количество несовершеннолетних, ставших жертвами киберпреступников, увеличилось на 25% за первые пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вот какие схемы используют мошенники против детей и подростков.