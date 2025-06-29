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Россия начала массированную атаку по Украине

ВС РФ выпустили 150 беспилотников в сторону Украины.

Источник: Аргументы и факты

Российские Вооружённые силы начали масштабную атаку по территории Украины с использованием ракетного вооружения и 150 ударных беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По данным источника, крупная группа дронов «Герань» продвигается через Сумскую область в направлении центральных и западных регионов Украины. В городе Ровно зафиксированы взрывы, что свидетельствует об ударах по инфраструктурным или стратегическим объектам.

Кроме того, был произведен запуск ракет «Калибр» с акватории Чёрного моря — они пролетают через Херсонскую область. При этом общее количество беспилотников, задействованных в атаке, продолжает расти по мере прибытия новых аппаратов.

Ранее стало известно об уничтожении взвода украинских военных под селом Белая Гора в ДНР.