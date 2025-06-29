Ограничения сняты в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты

В России ночью 29 июня вводились ограничительные меры на работу ряда аэропортов. Так, временно не принимали и не отправляли авиарейсы пять воздушных гаваней. К 04:40 по Москве ограничения сняли. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Временные меры действовали с 01:00. Они коснулись аэропортов Волгограда, Пензы, Саратова, Саранска и Элисты.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — пояснили в Росавиации.
Информации о ликвидации БПЛА над российскими регионами не поступало. При этом стало известно, что французский концерн Renault решил не отказываться от идеи производства дронов на Украине. Эта тема стала предметом дискуссии президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего комика Владимира Зеленского.