29 июня в Казахстане: где будет град, где буря, а где высокая жара

Основные угрозы:
- дожди и грозы накроют большую часть Казахстана;
- на севере и востоке — местами сильные осадки, возможен град;
- по стране — ветер с порывами до 28 м/с;
- ночью и утром — туман на западе и севере;
- на юге и юго-западе — пыльные бури.
Пожароопасность остаётся высокой и чрезвычайной в большинстве регионов, особенно в южной и центральной части страны.
Штормовое предупреждение сохраняется:
Штормовые предупреждения ожидаются:
В Астане 29 июня ожидаются гроза, днем град.
В Шымкенте 29 июня ожидается ветер северо-западный порывы 15−20 м/с.
Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
В Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный ночью на севере области порывы 15−20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.
На северо-западе, юго-западе, в центре Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.
29 июня ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на юге, востоке области порывы 15−18 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на западе, севере области град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере области 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются временами сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность.
29 июня ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем гроза, на юго-востоке области ожидаются сильный дождь, град. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
29 июня ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер южный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с.
На севере, востоке области Ұлытау ожидаются временами сильный дождь, град, днем шквал. Гроза. Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, юге области порывы 15−18 м/с, днем порывы 15−20 м/с.
Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза. Ночью на западе, севере области град, днем на западе, севере, востоке области временами град. Ветер юго-западный, западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Утром и днем на западе, севере, юге области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на западе, севере, юге области 15−20, порывы 25 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 23 м/с.
На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный северо-западный на севере, юге, в центре области 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
29 июня ночью на севере Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
29 июня ночью на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.
На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, в центре, на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. На севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность.
В области Жетісу ветер северо-западный, западный на северо-востоке, в центре области порывы 15−20, в районе Алакольских озер 23−28 м/с.
МЧС рекомендует быть бдительными и избегать открытых участков в непогоду!