29 июня в Казахстане: где будет град, где буря, а где высокая жара

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, в центре, на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. На севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность.