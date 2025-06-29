Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем

Там же уточнили, что нотариус работает по принципу «одного окна»: правовая экспертиза документов, проверка недвижимости на предмет обременений и залогов, составление договора и ускоренная регистрация перехода права собственности в Росреестре. Дополнительно можно воспользоваться и безопасным расчетом по сделке через депозит нотариуса, что абсолютно безопасно и стоит всего 1,5 тысячи рублей.