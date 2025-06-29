Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нотариальная форма сделки защищает от всевозможных рисков при покупке или продаже жилья, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате.
«Покупка или продажа жилья — это ответственная задача, и при любой ошибке человек рискует потерять большие деньги. Поэтому важно делегировать правовую сторону вопроса профессионалу, которым в сфере оборота недвижимости выступает нотариус. Именно нотариальная форма сделки несет в себе все необходимые механизмы защиты от всевозможных рисков», — рассказали в нотариальной палате.
Там же уточнили, что нотариус работает по принципу «одного окна»: правовая экспертиза документов, проверка недвижимости на предмет обременений и залогов, составление договора и ускоренная регистрация перехода права собственности в Росреестре. Дополнительно можно воспользоваться и безопасным расчетом по сделке через депозит нотариуса, что абсолютно безопасно и стоит всего 1,5 тысячи рублей.
Кроме того, нотариусы отметили, что при сделке в нотариальной форме настолько тщательно проверяются все риски, что ее дальнейшее оспаривание практически исключено.