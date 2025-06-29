Матвийчук: награду для участников «Потока» могут учредить за две недели

«На учреждение награды может уйти от нескольких недель до нескольких лет. Это же нужно подготовить документы, создать комиссию, которая должна будет сделать эти знаки или награды, это надо утвердить, затем представить на подпись, наверное, геральдической комиссии. А уже затем либо президенту на подпись давать, либо министру обороны», — сказал собеседник издания.