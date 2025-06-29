Матвийчук: награду для участников «Потока» могут учредить за две недели

Для учреждения особой награды для участников операции «Поток» может потребоваться от нескольких недель до нескольких лет. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил военный эксперт, бывший разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«На учреждение награды может уйти от нескольких недель до нескольких лет. Это же нужно подготовить документы, создать комиссию, которая должна будет сделать эти знаки или награды, это надо утвердить, затем представить на подпись, наверное, геральдической комиссии. А уже затем либо президенту на подпись давать, либо министру обороны», — сказал собеседник издания.
Матвийчук также рассказал aif.ru, что для учреждения особой награды для участников операции «Поток» необходимо, чтобы кто-то ходатайствовал об этом.
Ранее военный блогер Роман Алехин сообщал aif.ru о награждении участников операции «Поток». Кроме того, он рассказывал и о самочувствии российских бойцов, которые принимали участие в проходе по трубе. Он отметил, что почти все военнослужащие вернулись в зону боевых действий.