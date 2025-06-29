В России сделали заявление о блокировке YouTube

В России нет планов по блокировки видеохостинга YouTube. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский, передает РИА Новости.
«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует. Конечно, все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут. Они по-разному реагируют — кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время “приземлиться”, открыв полномочное представительство», — отметил парламентарий.
Депутат также подчеркнул, что не российская сторона начала создавать проблемы сотрудничества с зарубежными платформами. Наоборот, последние стали по политическим, экономическим и иным причинам вести себя предвзято.
По словам Боярского, Россия всегда была гостеприимной и предоставляла множество возможностей для развития. Однако платформы отнеслись по-разному ко всем внешним проявлениям.
Ранее «МК» писал, что для оживления YouTube в России Google нужно заплатить штрафы, заявляли в Госдуме.