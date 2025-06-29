В России сделали заявление о блокировке YouTube

«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует. Конечно, все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут. Они по-разному реагируют — кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время “приземлиться”, открыв полномочное представительство», — отметил парламентарий.