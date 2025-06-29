Алаудинов: ВСУ выставляют заградотряды на сумском участке

Вооружённые силы Украины выставляют заградотряды на сумском направлении, заявил командир спецподразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Он рассказал, что основные силы украинских войск на сумском участке состоят из насильно мобилизованных украинцев. Именно за ними киевское командование выставляет заградотряды, чтобы они не смогли отступить.
«На данный момент я бы не сказал, что какие-то спецподразделения серьёзные нам противостоят. ВСУ туда забрасывают все больше и больше людей, которых они отлавливают на улице, за ними же выставляются заградотряды», — сказал Алаудинов в беседе с агентством ТАСС.
Он также отметил, что что данные отряды ликвидируют подразделения и бойцов ВСУ, которые сдаются в плен.
Ранее сообщалось, что на сумском направлении выявили бойцов 168-й бригады ВСУ, которой официально не существует в составе Вооружённых сил Украины.