Алаудинов: ВСУ выставляют заградотряды на сумском участке

«На данный момент я бы не сказал, что какие-то спецподразделения серьёзные нам противостоят. ВСУ туда забрасывают все больше и больше людей, которых они отлавливают на улице, за ними же выставляются заградотряды», — сказал Алаудинов в беседе с агентством ТАСС.